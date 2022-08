House of the Dragon, le foto del secondo episodio

Sei mesi dopo la morte di Aemma, Viserys deve prendere una nuova moglie. Corlys Velaryon e Rhaenys offrono la figlia 12enne Laena per rafforzare i legami tra le famiglie e avere una linea diretta al trono. Mentre Daemon continua a creare problemi e Rhaenyra è decisa a prendere un ruolo sempre più centrale a corte. House of the Dragon è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con gli episodi in lingua originale e sottotitolata. Dal 29 agosto gli episodi doppiati in italiano. Disponibile anche on demand