House of the Dragon, record di ascolti su Hbo negli Usa

Il primo episodio della serie spin-off di Il Trono di Spade - Game of Thrones ha tenuto incollati davanti agli schermi 10 milioni di spettatori americani. Il risultato migliore di sempre per una serie originale Hbo. Game of Thrones è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche on demand, a partire da lunedì 22 agosto in lingua originale coi sottotitoli e dal 29 agosto con gli episodi doppiati in italiano Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L'attesa è stata lunga e, a giudicare dalle reazioni di pubblico e critica, ampiamente ripagata. Il primo episodio di House of the Dragon (LO SPECIALE) è stato un autentico successo di ascolti negli Stati Uniti, dove la serie spin-off di Game of Thrones, visibile in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, col primo episodio andato in onda in lingua originale coi sottotitoli in contemporanea con gli Usa il 22 agosto e già disponibile on demand, ha tenuto 10 milioni di spettatori incollati davanti agli schermi.

Miglior risultato di sempre per HBO leggi anche House of the Dragon, 10 ragioni per vedere la serie tv Si tratta del miglior risultato di sempre per una serie HBO negli Stati Uniti, secondo un comunicato di WarnerMedia Group. La trama della serie si svolge 200 anni prima dei fatti di Il Trono di Spade - Game of Thrones. Il primo episodio è stato visto 9,98 milioni di spettatori quando è andato in onda ieri sera negli Stati Uniti sui canali HBO Max, ottenendo "il più grande pubblico per una nuova serie originale nella storia della HBO".

PIÙ GRANDE LANCIO PER UNA SERIE HBO MAX leggi anche House of the Dragon, il ritorno a Westeros è potente ed emozionante La prima ha rappresentato anche "il più grande lancio di una serie su HBO Max negli Stati Uniti, in America Latina e nell'area Emea, con un livello di streaming simultaneo senza precedenti sulla piattaforma", ha aggiunto il gigante dell'intrattenimento statunitense.

HOUSE OF THE DRAGON, LA TRAMA vedi anche Guarda la playlist video di Sky a tema serie tv House of the Dragon è basato sul libro Fire and Blood di George RR Martin, creatore della saga letteraria Game of Thrones. Racconta la storia della sanguinaria famiglia Targaryen, gli antenati di Daenerys e Jon Snow, e dei suoi diciassette draghi. Il cast comprende Emma D'Arcy (Wanderlust), Milly Alcock, Matt Smith (Doctor Who, The Crown), Rhys Ifans (Notting Hill, Spiderman: No Way Home), Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One), Eve Best (Il Discorso del Re, Fate - The Winx Saga) Paddy Considine (La fine del mondo, Peaky Blinders) e Steve Toussaint (Prince of Persia - Le sabbie del tempo, Doctor Who).