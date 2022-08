House of the Dragon, oltre 1 milione di tweet per il primo episodio

Gran numero di interazioni social per il debutto della serie tv HBO, spin-off di Il Trono di Spade - Game of Thrones. La serie è in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 agosto con gli episodi in versione originale sottotitolata. Dal 29 agosto anche con gli episodi doppiati

Dopo una lunga attesa, House of the Dragon è finalmente arrivato sugli schermi di tutto il mondo. La serie è in esclusiva su Sky e on demand (e in streaming su NOW). La messa in onda della versione originale sottotitolata in contemporanea USA è alle 3 del mattino del lunedì. Dal 29 agosto alle 21.15 andrà poi in onda la versione doppiata in italiano (e a seguire la replica dell’episodio in v.o. andato alle 3). E già dal primo episodio gli spettatori non hanno mancato di commentare i dettagli sui social, con Twitter che ha registrato oltre 1 milione di tweet sul tema a livello globale solo nelle prime 24 ore dalla messa in onda.