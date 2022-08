House of The Dragon, chi è Viserys Targaryen: 5 cose da sapere

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

A poco più di tre anni dall’ultima volta si torna a Westeros: il leggendario Continente Occidentale del mondo immaginato da George R.R. Martin, già immenso teatro delle epiche vicende raccontate nella serie dei record Il Trono di Spade - Game of Thrones, farà da ambientazione alla storia della temuta Casa Targaryen, la dinastia al centro dell’attesissima House of the Dragon. Ispirata al romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, co-creatore e fra i produttori esecutivi, è ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie madre. House of the Dragon debutterà il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW: l'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand. Tra i personaggi principali della serie c'è Viserys Targaryen, interpretato da Paddy Considine.