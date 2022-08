House of The Dragon, Olivia Cooke è Alicent Hightower. Ecco chi è

Lunedì 22 agosto, alle 3 del mattino in Italia, arriva il primo episodio della serie spin-off de Il Trono di Spade. In esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Usa, in lingua origina sottotitolata. Scopriamo una delle protagoniste

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Ancora poche ore e il primo episodio di House of the Dragon, spin off d e Il Trono di Spade, sarà in onda. L’appuntamento è per le 3 del mattino del 22 agosto ora italiana, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, in contemporanea con la messa in onda negli USA, in lingua originale e sottotitolato, in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand. Tra i personaggi principali della serie c'è Alicent Hightower, interpretata Olivia Cooke e, nella sua versione più giovane, da Emily Carey. Scopriamo chi è.