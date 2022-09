Il ritorno alla Fortezza Rossa del fratello di Viserys agita le acque. Rhaenyra, sempre più irrequieta, cerca di far emergere la propria personalità, ma questo rischia di minare la sua strada verso il Trono di Spade. Il quarto episodio di House of the Dragon, serie spin-off de Il Trono di Spade - Game of Thrones, è disponibile on demand in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW