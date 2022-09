House of the Dragon, il Royal Wedding. Foto del quinto episodio

Rhaenyra è pronta a farsi carico dei suoi doveri e accettare di sposarsi con Laenor Velaryon. Ma le nozze tra i due fanno emergere nuove tensioni e rancori. Il quinto episodio di House of the Dragon è andato in onda in versione originale lunedì 19 settembre alle 3 del mattino, in contemporanea con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand. Lunedì 26 settembre arriverà la versione doppiata in italiano