Supergirl Woman of Tomorrow, Jason Momoa si unisce al cast

A due anni dall'uscita di Aquaman e il regno perduto , Jason Momoa rientra nell'universo cinematografico DC con un nuovo personaggio : Lobo . L'attore statunitense ha dato l'annuncio sui suoi social della chiamata da parte di James Gunn e Peter Safran per un ruolo che ha sempre desiderato interpretare. Momoa sarà Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow , il film con Milly Alcock diretto da Craig Gillespie. La produzione inizierà nel nuovo anno.

“Lobo è stato sempre il mio preferito”

Jason Momoa tornerà presto a portare sul grande schermo la sua fisicità e la sua energia caotica con un nuovo personaggio dell'universo DC.

Lo statunitense ha annunciato con gioia di essere stato convocato ufficialmente dai vertici dello studio per una delle nuove e più attese produzioni della nuova era Gunn-Safran.

Momoa ha pubblicato un estratto di un'intervista (scritta) rilasciata qualche tempo fa nella quale affermava che avrebbe accettato senza esitazioni il ruolo di Lobo.

In quel momento l'attore stava fantasticando sul suo futuro e sulle parti che avrebbe voluto interpretare, potendo scegliere.

Lobo era il personaggio perfetto, aveva detto, aggiungendo: “È stato sempre il mio preferito”.

La chiamata è dunque arrivata. Sotto al post c'è anche un commento di James Gunn che, puntuale, gli ha dato il benvenuto nel nuovo universo DC.

Lo stesso Gunn ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con l'immagine di Lobo a fumetti.

L'alieno cacciatore di taglie farà parte di Supergirl: Woman of Tomorrow, pellicola basata sull’omonima serie a fumetti del 2022 scritta da Tom King e illustrata da Bilquis Evely.

Nel cast del film, oltre alla protagonista Milly Alcock, fanno già parte anche Matthias Schoenaerts ed Eve Ridley (scritturati rispettivamente per i ruoli del villain Krem e Ruthye Mary Knolle). Il cinecomic, il secondo del nuovo corso DC Studios, uscirà nelle sale dopo Superman (IL TEASER TRAILER). La produzione avrà inizio nella prima parte del 2025.