Il film uscirà l'11 luglio del 2025 ma con l'arrivo del primo teaser trailer, atteso per il 19 dicembre, inizia ufficialmente la discussione tra i fan sul nuovo adattamento di Gunn e il conto alla rovescia per l'uscita del lungometraggio nelle sale cinematografiche. La clip include uno sguardo sui principali protagonisti della storia, da David Corenswet a Rachel Brosnahan, a Nicholas Hoult, a Krypto il Supercane

Il primo teaser trailer di Superman, l'atteso lungometraggio firmato da James Gunn che apre ufficialmente una nuova era per i DC Studios e Warner Bros. arriva come un regalo di Natale per i fan dei cinecomic, i lettori dei fumetti e gli appassionati delle avventure del l'iconico Clark Kent/Superman, che tornano sul grande schermo scritte e dirette da Gunn, che si è assunto la responsabilità di guidare e indirizzare l'intero DC Universe.

Il teaser trailer, che era stato anticipato da una breve clip di anticipazioni di trenta secondi, racconta con le immagini ciò che la sinossi ufficiale del film aveva rivelato.



Superman si schianta sulla Terra

Superman (che ora ha il volto di David Corenswet) è atterrato sulla Terra, o meglio, si è schiantato contro la sua superficie ghiacciata riportando ammaccature e ferite sanguinanti.

L'immagine dell'eroe dolente, schiacciato al suolo e forse reduce da uno scontro, viene ravvivata immediatamente dal muso di Krypto, il cane dai superpoteri dell'eroe, un'aggiunta fortemente voluta da Gunn per questo nuovo capitolo.

Sarà l'eroico animale a trascinare il protagonista nel cuore pulsante della città, dove si svolgono le sue avventure, uno scenario devastato e corrotto, animato da un'umanità che non crede in quello in cui crede lui.

L'aspetto morbido dei colori della pellicola, che trascina lo spettatore in un universo fantastico, si scontra con la lettura di Gunn del personaggio.

Clark Kent deve fare i conti con la sua eredità kriptoniana e con le difficoltà di un mondo senza speranza e che sembra non aver bisogno di eroi.

Azione, umanità e cuore, sono gli elementi chiave dell'ultimo Superman, un eroe d'altri tempi che si scontra con la modernità, con un grande cuore d'acciaio.



Il nuovo Superman, tra azione, umanità e cuore

Il ritorno di Superman sul grande schermo si annuncia spettacolare, epico, commovente e non saranno delusi quelli che si aspettano un lungometraggio grandioso.

Gunn insiste sull'umanità del personaggio che, infatti, nel montaggio vediamo in difficoltà, mentre si fa largo tra la folla della città, osteggiato, ferito (forse sconfitto?) ma anche innamorato mentre bacia con passione Lois Lane/Rachel Brosnahan e la porta con sé in alto, avvolta nel mantello.

La parentesi romantica inserita nel teaser non ci distrae dall'azione.

Superman è l'unica speranza dei deboli. In una scena vediamo un bambino che invoca l'eroe innalzando un vessillo col simbolo kriptoniano. Il Superman di Gunn sembra sopraffatto. Troppi pericoli e villain da combattere.

In una delle scene c'è una bambina da salvare da un drago sputa fuoco, persone in lotta e altre in fuga e Lex Luthor, che in questa pellicola ha il volto di Nicholas Hoult, inquadrato in primo piano, carico di rabbia e tanti altri antagonisti, tra cui Edi Gatheghi/Mr. Terrific, anche lui, mostrato brevemente. Tutti contro un solo uomo.