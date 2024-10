Superman, Krypto il Supercane apparirà nel film di James Gunn

Nel nuovo universo DC di Gunn ci sarà spazio per il migliore amico di Superman, che debutta in live action. Krypto è ispirato a Ozu, il cane del regista, un trovatello che - dice - ha cambiato la sua vita



Superman: Legacy arriverà sul grande schermo il prossimo luglio ma i fan dell'Uomo d'acciaio adesso hanno un nuovo motivo per aspettare con ansia il primo lungometraggio della era DC targata James Gunn.

L'autore statunitense, che fin dall'inizio dei lavori del nuovo capitolo col supereroe si è fatto portavoce di tutti gli aggiornamenti sul progetto, ha rivelato sui social che Superdog sarà uno dei protagonisti del titolo.

Kripto il Supercane, personaggio proveniente dal mondo DC Comics, debutterà in live action con un aspetto più o meno simile a quello sulla pagina. Avrà sempre il pelo bianco e avrà tutte le caratteristiche di un cane reale.

L'autore lo ha immaginato proprio come il suo cane di famiglia, il simpatico Ozu, il quattrozampe che spesso compare nei suoi post.

Superdog ispirato a Ozu (il cane di Gunn) James Gunn è un amante degli animali, lo sanno molto bene i suoi follower che su Instagram, più o meno a cadenza settimanale, visualizzano nuove foto dei suoi animali domestici, cani e gatti, con cui condivide i suoi momenti fuori dal set.

Mentre lavorava al film di Superman, Gunn ha adottato un cane da un rifugio. L'animale proveniva da una struttura affollata e non aveva familiarità con gli umani.

Il cane, che ha chiamato Ozu, gli ha distrutto la casa, ha detto l'autore, gli ha mangiato il laptop ma gli ha cambiato la vita in meglio. Da qui l'idea di introdurre Krypto nella storia riscrivendo la sceneggiatura a cui stava lavorando.

Krypto, anche conosciuto come Superdog, è un cane con i superpoteri proveniente dallo spazio e quando Gunn lo ha infilato nella storia ha pensato al suo cane combinaguai, definito nel post “not-so-good-good-boy”.

Krypto sarà certamente il cane di Superman dei fumetti ma avrà anche qualcosa di Ozu.

Dalla prima immagine condivisa su Instagram sembra un animale col pelo un po' arruffato, un po' più simile al suo trovatello.

Una cosa è certa: sarà ultra fedele al suo padrone David Corenswet. Nell'immagine entrambi sono rappresentati di spalle, seduti sulla superficie lunare, intenti ad osservare la Terra da lontano. Chissà quali avventure hanno in serbo per noi. leggi anche Superman, quasi finite le riprese del film di James Gunn

Krypto nei prossimi due film targati DC Gunn ha condiviso la notizia della presenza di Krypto in Superman: Legacy collegandola alle iniziative che vanno sotto l'etichetta #AdoptAShelterDog, che invita all'adozione dei cani randagi, provenienti dai rifugi.

Gunn non è il solo a Hollywood a sensibilizzare il pubblico su questo tema che sta molto a cuore anche a Jennifer Aniston, ad esempio, che ha adottato quattro cani.

Con l'aggiunta di Superdog, si va sempre più definendo la rosa di personaggi della nuova avventura di Superman che, come è noto, vedrà Corenswet calarsi nei panni del giovane Clark Kent.

Krypto si unirà all'universo dei film DC per restare: il cane coi superpoteri è menzionato nella sinossi ufficiale di Supergirl: The Woman of Tomorrow, pellicola con Milly Alcock attesa per giugno 2026. leggi anche Milly Alcock sarà Supergirl nel film DC dedicato al personaggio

