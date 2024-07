Superman, quasi finite le riprese del film di James Gunn

James Gunn ha annunciato su Threads che Superman si sta avvicinando alla fine delle riprese. “Non abbiamo finito girare”, ha precisato lo sceneggiatore e regista del film, che ha terminato con il cast e la troupe sei settimane di lavoro a Cleveland. Gunn ha aggiunto che “mancano ancora un paio di settimane”, perché “è un lungo lavoro...ma ci stiamo avvicinando!!”. Il regista ha poi dedicato un pensiero alla città: “Dal momento in cui siamo arrivati qui per la prima volta in ricognizione, poco meno di un anno fa, e la Terminal Tower era illuminata con i colori di Superman, ho saputo che eri un posto speciale. Camminerei per le tue strade e qualcuno mi fermerebbe e mi direbbe quanto è grato che noi stiamo girando nella loro città – non una, non due, ma dozzine di volte”. Gunn ha anche elogiato gli attori secondari del film, che erano “sempre così divertenti e buffi e applaudivano dopo le riprese, qualcosa che ha ricordato a noi cinici di Hollywood il motivo per cui facciamo film in primo luogo”. Ha infine condiviso una sensazione personale: “L’orgoglio che provi nell’essere dove Jerry [Siegel] e Joe [Shuster] hanno creato Superman per la prima volta è stato rinvigorente. Esemplifichi il suo spirito. Ma è altrettanto l’orgoglio che avete nella vostra comunità, nella vostra città natale, nelle vostre stazioni radio e ristoranti e nei luoghi di ritrovo che mi hanno toccato”. Gunn ha concluso: “Ogni città sarebbe così fortunata ad avere persone che la amano quanto voi. Semplicemente non avreste potuto essere più meravigliosi, gentili o accomodanti con me, con i nostri artisti e la troupe. Grazie mille volte per essere nostri amici e partner in questo film. Tanto amore a tutti voi”.