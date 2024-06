Superman, le immagini di Lex Luthor dal set del film

Nicholas Hoult, o meglio Lex Luthor, è stato immortalato con un mantello scuro e la testa calva cosparsa di ferite sul set del film Superman. Le immagini, pubblicate da un utente su X, mostrano le ferite del leggendario nemico dell'Uomo d'Acciao, ma non svelano chi o che cosa le ha causate. Intanto, il regista James Gunn prosegue le riprese del film, che seguirà le vicende del supereroe protagonista (David Corenswet) e uscirà nelle sale l’11 luglio 2025. Nella pellicola, Clark Kent tenterà di bilanciare la sua vita di giornalista per il Daily Planet con la sua attività come uno degli eroi più potenti del pianeta. Il cast di Superman include anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, la reporter senza paura che si innamora del protagonista. Finora, i dettagli sulla trama restano segreti, ma Lex Luthor non sarà l’unico cattivo in agguato.