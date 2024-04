1/8 ©Getty

Nicholas Hoult è Jack, il protagonista de Il cacciatore di giganti, in onda su Italia 1 venerdì 5 aprile. Contadino del regno di Cloister, Jack è un povero orfano. Mentre è in città per vendere un cavallo col suo carretto, così da racimolare qualche soldo, salva la principessa Isabelle da un gruppo di balordi

