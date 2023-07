Stanley Tucci ha preparato il baccalà a Robert Downey Jr. VIDEO

Stanley Tucci è profondamente innamorato della cucina italiana: il suo programma Searching for Italy lo dimostra. Ora, però, quel suo amore ha provato a trasmetterlo anche ad uno degli attori più amati di Hollywood.

Stanley Tucci ha preparato la cena per Robert Downey Jr. e per altri undici ospiti. “Cena a casa Tucci, mi sono sentito come in famiglia” ha scritto l’interprete di Iron Man su Instagram, condividendo il video della serata e taggando Stanley così come la moglie Felicity Blunt. Le cena cucinata da Stanley Tucci Stanley Tucci, il 16 luglio, ha postato un video in cui mostrava la cena in preparazione. Una cena decisamente speciale, visto che alla sua tavola si è seduto Robert Downey Jr. Per l’occasione ha cucinato il baccalà alla livornese, con capperi, pomodori freschi, cipolle, aglio, olive nere e olive verdi, oltre a un piatto di pasta con i piselli. "Sto cucinando per 12 persone e ho bisogno di quattro padelle" dice Tucci nel video, mostrando alla telecamere l'affollato piano cottura e la zona di lavoro. Il risultato? Una cena eccezionale, che il suo ospite d'onore ha particolarmente apprezzato.

La passione per il cibo di Stanley Tucci Stanley Tucci è un amante dell'Italia, della sua bellezza e del suo cibo. Ha cominciato a lavorare a Searching for Italy mentre era in convalescenza, a seguito del cancro alla bocca che lo ha colpito nel 2018. Al New York Times ha raccontato di come la sua guarigione abbia influito sulla capacità di mangiare. "È stato difficile perché potevo assaggiare tutto, ma non potevo deglutire" ha spiegato, descrivendo nel dettaglio l'incidente avvenuto con una bistecca alla fiorentina. "Ho dovuto masticare un pezzo per dieci minuti per farlo scendere in gola" ha ricordato. La sua paura più grande? Perdere il senso del gusto ("Voglio dire, se non puoi mangiare e goderti il cibo, come farai a goderti qualcos'altro?"). Quanto all'esordio di Searching for Italy, ha raccontato: “La CNN è venuta da me e mi ha chiesto di fare questa serie alcuni anni fa. Era il mio sogno di tutta la vita, esplorare la cucina regionale nel modo più dettagliato possibile". approfondimento Pesto e focaccia celebrate da Stanley Tucci sulla Cnn

IL LEGAME CON L'ITALIA Del resto, a Stanley Tucci l'Italia scorre nel sangue. Il suo nonno paterno era originario di Marzi (Cosenza), la nonna paterna di Serra San Bruno (Vibo Valentia), il nonno materno di Cittanova (Reggio Calabria). Ha visto per la prima volta Roma quando aveva 12 anni e, dopo la scomparsa della moglie Kate Spath, ha ritrovato l'amore sul lago di Como. L'Italia è per lui e la sua identità, ciò che lo guida in tutto quel che fa: come lavora, quello che mangia, come costruisce le relazioni, come si comporta, come è stato educato. Va da sé che, l'idea di raccontare l'Italia attraverso la sua cucina, era (ed è) estremamente affine a lui. Fin da quando, per la prima volta, assaggiò un piatto italiano: la pasta alla marinara, così come la sua famiglia chiamava la pasta al sugo, preparata con pelati in lattina, aglio, sale, olio d'oliva e basilico. approfondimento Boom negli USA per la serie tv di Stanley Tucci sulla cucina italiana

