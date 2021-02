Boom negli USA per la serie tv di Stanley Tucci sulla cucina italiana

"Searching for Italy" è un viaggio in sei puntate del popolare attore in giro per il nostro Paese da Milano alla Sicilia: la CNN ha già annunciato che si farà una seconda stagione

La CNN ha annunciato che ci sarà una seconda stagione di Stanley Tucci: Searching for Italy, il documentario itinerante in sei episodi ideato dal popolare attore de Il Diavolo veste Prada e Amabili Resti, che ha assecondato la sua passione per il cibo e la cucina con un ritorno alle origini (i suoi nonni arrivarono in America in nave, partendo dalla Calabria). La prima stagione della serie dedicata alla cucina italiana si compone di sei episodi e va in onda sulla CNN dallo scorso 14 febbraio: dopo appena due puntate è già arrivato l'annuncio che ci sarà una seconda stagione.