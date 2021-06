La fantastica signora Maisel 4, foto e video dal set

Foto e video della quarta stagione inondano il web. Midge contro una tormenta di neve a New York dopo uno spettacolo dell’amico Lenny Bruce Condividi:

Proseguono le riprese della quarta stagione de “La fantastica signora Maisel”, con protagonista Rachel Brosnahan. Si tratta di una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni, frutto del genio di Amy Sherman-Palladino, creatrice già di “Una mamma per amica”.

Attualmente cast e crew sono impegnati a New York, da dove giungono foto e video dell'amata Midge Maisel, immersa in un'atmosfera a dir poco invernale. Armata di un ombrello rosso, deve fronteggiare una New York ricoperta di neve. La si può vedere all'esterno di Carnegie Hall e, stando alle foto condivise dai fan sul web, si è recata lì per uno spettacolo dell'amico Lenny Bruce, interpretato da Luke Kirby. Il loro rapporto pare possa restare alquanto stretto, anche se, per ora, il muro dell'amicizia non è stato valicato. Un solo tentativo terminato in un nulla di fatto. I due, però, restano l'uno al fianco dell'altra, nei momenti belli e brutti.

La fantastica signora Maisel 4, cosa sappiamo Avvertiamo fin da subito: Spoiler Alert. La terza stagione è stata a dir poco intensa, dura e brutale per Midge Maisel. Si è trattato di una lunga salita sulle montagne russe, caratterizzata da una rovinosa discesa. Susie si è ritrovata a dividersi tra lei, la sua prima vera cliente e grande amica, e Sophie Lennon. La comica, decisamente vecchia scuola, l’ha assoldata per riuscire a esordire in uno spettacolo classico a teatro. Un modo per stravolgere la propria carriera. Durante la prima, però, ha deciso di tornare sui propri passi, proponendo il repertorio da cabaret per il quale il pubblico la ama. Midge e Susie sole contro il mondo ancora una volta, con la stand-up comedian che ha lavorato per mesi con Shy Baldwin, aprendo tutti i suoi show in tournée. Tutto sembra andare per il meglio e le due sono pronte, in aeroporto, a partire con il cantante e il suo staff. Una nuova avventura esaltante. La grande svolta, che però non giunge.

Impegnata all’Apollo Theater di New York, Midge decide di seguire il consiglio dell’agente di Shy e parlare di lui, dell’uomo dietro la maschera, così da offrire al “pubblico di casa” qualcosa in cui rivedersi. La gente adora il suo materiale ma il cantante ritiene lei sia andata oltre, lasciando intravedere sprazzi del suo grande segreto: la sua omosessualità. Sole, deluse, amareggiate e senza denaro, considerando il vizio del gioco di Susie. Tocca ripartire da zero e stavolta la voglia di mandare tutto al diavolo potrebbe rappresentare un grande ostacolo. Midge è però una predestinata e non vi sono dubbi che continuerà a puntare alle stelle. Una sfida nella sfida, considerando i limiti imposti alla produzione dal Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Amy Sherman-Palladino si era detta alquanto dubbiosa sul futuro dello show: “Girare sarà una vera sfida quest'anno. Penso che l'esperienza ci dirà molto sul futuro dello show. La fantastica signora Maisel è stata creata per essere un certo tipo di serie. È una produzione molto grande e si gira soprattutto all'aperto. Ha bisogno di spazio ed energia. Non è uno show che si può fare in spazi ristretti”.