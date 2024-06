Jesse Eisenberg ha scritto e diretto A Real Pain. La pellicola vede il regista anche nei panni di attore, al suo fianco Kieran Culkin . Il canale YouTube di Searchlight Pictures ha diffuso il teaser del film in arrivo sul grande schermo in autunno.

A Real Pain, tutto sul film

Prime immagini della pellicola con Jesse Eisenberg e Kieran Culkin. I due attori interpretano due cugini protagonisti di un road trip. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A Real Pain, il cast

Jesse Eisenberg e Kieran Culkin sono i protagonisti della pellicola. Will Sharpe, Jennifer Grey, Kurt Egyiawan, Liza Sadovy e Daniel Oreskes completano il cast. Nominato come Miglior attore protagonista nel film The Social Network all’83esima edizione dei Premi Oscar, Jesse Eisenberg è tra i grandi volti del cinema di Hollywood. Con una carriera in costante ascesa, l’attore ha preso parte a numerose produzioni di successo, tra le quali Now You See Me - I maghi del crimine e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Kieran Culkin è reduce da un periodo d’oro culminato con la vittoria della statuetta come Miglior attore in una serie drammatica per l’interpretazione di Roman Roy in Succession ai Golden Globe di quest’anno.