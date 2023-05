11/12

In questo mostruoso racconto moderno del fedele servitore di Dracula, il candidato agli Emmy Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, The Great) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime al suo padrone e a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se esista una vita che non sia all’ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza