Renfield, trailer del film con Nicholas Hoult in fuga da Dracula-Cage

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissima pellicola di Universal Pictures che racconta di Dracula e del suo servitore, con protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage. Il film uscirà nelle sale italiane il 27 aprile

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il trailer finale di Renfield, il film di Universal Pictures che racconta di Dracula e il suo servitore, con protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage. L’attesissima pellicola diretta dal regista Chris McKay uscirà nelle sale italiane il 27 aprile (mentre è atteso negli Stati Uniti il 14 aprile).

Si tratta di una horror comedy sui generis in cui Nicolas Cage interpreta il Signore delle Tenebre, Dracula.

Invece Nicholas Hoult si cala nel ruolo del servitore messo a titolo, Renfield, che cercherà di raggiungere uno status di indipendenza, recidendo una volta per tutte quel cordone che lo lega al suo padrone, stufo di vivere alle dipendenze del Signore più orrido che esista.

La pellicola racconta proprio l'incredibile e assurda lotta di Renfield per ottenere l'indipendenza, in un racconto che prende la forma di una dark comedy davvero irresistibile, come possiamo vedere dal final trailer uscito in queste ore. Il mix di horror e humour nero è meraviglioso, perfetto per i palati che amano tali ingredienti.

Nicholas Hoult, star del franchise di X-Men, interpreta il ruolo del protagonista, lo scagnozzo numero uno di Dracula. Benché l'annuncio di Hoult nel cast abbia suscitato enorme entusiasmo nel pubblico, il punto di forza di questo film rimane comunque la presenza del divo di Hollywood Nicolas Cage.



Potete guardare il trailer finale di Renfield nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Da un’idea di Robert Kirkman di The Walking Dead

approfondimento Nicolas Cage, dopo Renfield vorrebbe un film su Dracula tutto per sé Renfield è nato da un’idea di Robert Kirkman di The Walking Dead. Il cast, oltre ai due protagonisti Nicholas Hoult e Nicolas Cage, vede anche Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez.

Si tratta di un seguito ideale del grande classico del cinema dell'orrore in bianco e nero datato 1931, Dracula di Tod Browning. Il fatto che sia un nuovo adattamento cinematografico dell'opera di Bram Stoker e che derivi proprio da una costola del film del '31 era già chiaro nello spot in cui Nicolas Cage omaggiava l'originale.

R. M. Renfield è uno dei personaggi del romanzo Dracula di Bram Stoker. Questo è il primo film in cui è lui protagonista, togliendo un po' di centralità a Dracula (anche se il personaggio del celebre vampiro interpretato sul set da Nicolas Cage sarà molto ma molto difficile da mettere in secondo piano…).



L'aiutante di uno dei boss più narcisisti della storia

approfondimento Renfield, il trailer e il poster del film con Nicholas Hoult Il film racconta l'avventura del fedele servitore di Dracula, Renfield, raccontandone tuttavia la voglia di diventare infedele, di riscattarsi dal suo padrone e iniziare una nuova vita in piena autonomia e libertà.

Trattandosi dell'aiutante di uno dei boss più narcisisti della storia, è facile capire come la vita di Renfield sia difficilissima.

È costretto a procurare le vittime a Dracula, oltre che eseguirne ogni ordine. Adesso, dopo secoli di servitù, Renfield vede una luce in fondo al tunnel: la speranza di scoprire finalmente se c’è una vita per lui lontano dall’ombra del Principe delle Tenebre sarà il faro che lo guiderà in questa eccitante avventura.