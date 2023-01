Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

R. M. Renfield, l'immaginario personaggi del romanzo Dracula di Bram Stoker ha finalmente un film in cui è protagonista. D'altronde Il male non sarebbe eterno senza un piccolo aiuto. E come si evince dal trailer, distribuito da Universal, si tratta di un lungometraggio in cui l'horror si tinge di Humour nero.

. In questa mostruosa avventura moderna del fedele servitore di Dracula, Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, la saga di X-Men) interpreta Renfield, il tormentato aiutante del boss più narcisista della storia, Dracula (il premio Oscar® Nicolas Cage). Renfield è costretto a procurare le vittime del suo padrone ed a eseguire ogni suo ordine, per quanto spregevole. Ma ora, dopo secoli di servitù, Renfield è pronto a scoprire se c'è una vita al di fuori dell'ombra del Principe delle Tenebre. Se solo riuscisse a capire come porre fine alla sua codipendenza.