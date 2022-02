Renfield, lo spin-off di Dracula con Nicolas Cage arriva a aprile 2023

La Universal ha fissato la data per l'uscita del suo attesissimo film di mostri, quello che racconta del celebre conte vampiro (che sarà interpretato da Cage) e del suo servitore: la pellicola uscirà il 14 aprile 2023. Oltre a Cage, nel cast ci sono Nicholas Hoult nei panni del protagonista e Awkwafina

Condividi

È stata rivelata la data ufficiale in cui uscirà l'attesissimo spin off di Dracula: Renfield, film di mostri prodotto dalla Universal in cui a interpretare il famoso conte vampiro sarà Nicolas Cage. Oltre a lui, nel cast ci sono Nicholas Hoult e Awkwafina.



La pellicola è una storia moderna che racconta di mostri che vivono ai giorni nostri. Il protagonista è Renfield, interpretato da Hoult. Si tratta del fedele assistente di uno dei boss più narcisisti della storia del narcisismo, ossia Dracula. Quest'ultimo è interpretato da Cage e ordinerà continuamente al suo aiutante di procurargli le prede da dissanguare. Renfield è da sempre fedelissimo al suo padrone, benché sia tormentato dalla frustrazione di avere un compito così svilente.

Proprio quella frustrazione lo spingerà a cercare di staccarsi dal suo padre-padrone: dopo secoli di schiavitù, Renfield decide che è arrivato il momento di andarsene, per cercare una vita indipendente recidendo il cordone ombelicale che lo lega da troppo tempo al Principe delle Tenebre. Ma per recidere quel cordone dovrà prima capire come può porre fine alla sua dipendenza da Dracula.



Ricordiamo che R. M. Renfield è un personaggio immaginario presente nel romanzo Dracula di Bram Stoker.



Il film

approfondimento The Unbearable Weight Of Massive Talent, il film con Nicolas Cage Renfield è diretto da Chris McKay e si basa su una sceneggiatura scritta da Ryan Ridley, sceneggiatore della mitica serie animata Rick and Morty.

La sceneggiatura si basa su un'idea originale di Robert Kirkman, fumettista statunitense famoso per le serie di fumetti The Walking Dead, Invincible e Marvel Zombi.

Nel 2010 Kirkman ha collaborato pure alla realizzazione della serie televisiva The Walking Dead, tratta dalla sua omonima opera a fumetti. La sua collaborazione alla serie TV è stata in veste di produttore esecutivo e anche di sceneggiatore di due episodi: il quarto episodio della prima stagione, uscito con il titolo di Vatos, e il secondo episodio della quinta stagione, intitolato Sconosciuti.



Il film Renfield vede nel cast anche Ben Schwartz e Adrian Martinez.

La pellicola è prodotta dai partner di Skybound Entertainment Robert Kirkman e David Alpert, dai co-presidenti Bryan Furst e Sean Furst e da McKay. Samantha Nisenboim, partner di produzione di McKay, sarà invece la produttrice esecutiva.



Il personaggio di Renfield nel romanzo di Bram Stoker

approfondimento Renfield, Nicolas Cage sarà Dracula nel film con Nicholas Hoult Renfield è ampiamente presente anche nel romanzo del 1897 di Bram Stoker, Dracula.

Viene descritto come un paziente cinquantanovenne ricoverato nel manicomio del Dottor Seward. È uno zoofago, ossia una persona che mangia gli animali in maniera cumulativa e ossessiva.

Un giorno arriverà a mangiare degli uccelli crudi, vomitandoli poi in preda a una crisi. Il motivo per cui è spinto a mangiare animali è perché crede che, ingerendo anime di esseri viventi, potrà vivere più a lungo. Nelle pagine di Bram Stoker il personaggio incomincia a delirare, parlando di un fantomatico Signore. Sta parlando dell'arrivo imminente del conte Dracula in Inghilterra. Quest'ultimo deciderà di proporre a Renfield il seguente patto: se accetterà di diventare il suo servo, lui gli procurerà innumerevoli animali da mangiare. Anche nel romanzo di Bram Stoker Renfield vive un dissidio interiore che lo porterà a ribellarsi al conte. Ma nelle pagine del classico dell'orrore gotico il motivo per cui si ribella a Dracula non è per amor proprio, ossia per ottenere la propria indipendenza e individualità come accade invece in questo film: nel romanzo lo fa per amore di un'altra, ossia la giovane Mina Murray. Costei è la fanciulla che il vampiro vuole sposare. Renfield gli si ribella nella speranza di salvare la ragazza, così Dracula ucciderà il suo servo. Ma, prima di spirare, Renfield riuscirà a rivelare la verità ad Abraham Van Helsing, l'antagonista di Dracula che lo combatte strenuamente. In questo modo salverà la ragazza. Quindi, alla fine, Renfield è un eroe a tutto tondo.