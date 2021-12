The Unbearable Weight Of Massive Talent, il film con Nicolas Cage

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella pellicola in cui l'attore si cala nei panni di se medesimo. Il film è atteso nelle sale dal 22 aprile 2022 e racconta di un Nicolas Cage ormai squattrinato che è quindi costretto ad accettare l'offerta di 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo fan, interpretato da Pedro Pascal. Colpi di scena, action e tensione non mancheranno, oltre a tanta, tantissima originalità: solo Cage avrebbe potuto prendere parte a un film del genere!

È appena uscito il teaser trailer di The Unbearable Weight Of Massive Talent, l’attesissimo film con Nicolas Cage che interpreta un personaggio in cui non gli sarà così difficile calarsi (o forse sì?): se stesso!



La pellicola distribuita da Lionsgate è attesa nelle sale cinematografiche a partire dal 22 aprile 2022 e ci racconta di un Nicolas Cage in piena crisi, squattrinato e in preda al tanto temuto blocco dell’artista (a volte ben più temuto della rovina finanziaria in quel di Hollywood).



La trama è molto interessante e ruota attorno a Nicolas Cage senza più un soldo che si ritrova quindi costretto ad accettare l'offerta di 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di un suo fan sfegatato (quest'ultimo interpretato da Pedro Pascal).



Tuttavia alla festa le cose non andranno come aveva previsto, prendendo una piega davvero pericolosa. Sarà proprio a quel punto che Nicolas Cage dovrà dimostrarsi quello che è, ossia... Nicolas Cage!

Farà di tutto per dimostrare agli invitati della festa di essere all'altezza della leggenda che il suo nome ricopre. Si farà aiutare proprio dalla galleria dei suoi tanti personaggi iconici, catalizzandone le caratteristiche per tentare di salvare se stesso e anche i suoi affetti.

Tanta autoironia, divertimento puro e grasse risate per tutti i fan del mitico attore che rivedranno i suoi tanti personaggi indimenticabili, riproposti da lui stesso ma anche come parte integrante della trama di questo film che non sarà solo di genere commedia…

Senza rischiare di spoileravi nulla, vi consigliamo di guardare il video che anticipa ciò che vedremo in questa opera cinematografica davvero sui generis.



Potete vedere il teaser trailer del film The Unbearable Weight Of Massive Talent nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.