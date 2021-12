Renfield, Nicolas Cage sarà Dracula nel film con Nicholas Hoult

Nicolas Cage ha ampiamente spiegato come non intenda dire addio alla recitazione. L’attore è il lavoro che farà fino a tarda età e fin quando riceverà proposte interessanti. Seppur con alti e bassi, Hollywood non smette di amarlo e così Universal ha pensato proprio a lui per il ruolo di Dracula. Una sfida interessante per l’attore, che affiancherà Nicholas Hoult in Renfield. Il film sarà incentrato sull’aiutante del celebre vampiro, interpretato in passato da attori del calibro di Bela Lugosi e Christopher Lee.