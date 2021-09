3/10

Il cantante dei Blue Lee Ryan ha rischiato il carcere perché non aveva sufficiente denaro per pagare una multa da 1.600 euro. Ryan si è sfogato su Instagram: “Sono al verde e non ho soldi, è vero, non ho risparmi. Sono onesto, non ho più un soldo. Però è a causa della pandemia, e non è qualcosa su cui ridere. Non dovete ridicolizzarmi".

