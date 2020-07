Buon 45° compleanno 50 Cent: le canzoni più famose del rapper

Da Candy Shop con Olivia ad Ayo Technology con Justin Timberlake e Timbaland, celebriamo il compleanno di Curtis James Jackson III con le sue canzoni più famose

50 Cent è uno degli artisti più celebri e di successo a livello internazionale. Nel corso di oltre vent’anni di carriera il rapper si è imposto come figura di spicco del genere influenzando musica e artisti che negli anni successivi avrebbero tratto ispirazione dai suoi progetti discografici.

50 Cent: i brani più celebri Curtis James Jackson III, questo il nome all’anagrafe, nasce il 6 luglio 1975 a New York. La sua carriera inizia alla fine degli anni ’90 ma la grande affermazione mediatica arriva all’inizio del 2003 con la pubblicazione dell’iconico In da Club, primo singolo estratto dal disco Get Rich or Die Tryin’, il resto è storia del rap. Negli anni successivi l’artista inanella un successo dietro l’altro vendendo milioni di copie in tutto il mondo e raggiungendo i vertici delle classifiche.

In da Club (2003) È il 7 gennaio 2003 quando 50 Cent pubblica In da Club, uno dei brani più famosi del terzo millennio. La canzone conquista immediatamente il pubblico scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta e ottenendo numerosi e preziosi riconoscimenti, tra i quali un disco di platino negli Stati Uniti d'America per aver venduto più di un milione di copie.

Candy Shop feat. Olivia (2005) Facciamo un salto in avanti di due anni per arrivare a uno dei brani più celebri del rapper, si tratta ovviamente di Candy Shop che conquista una nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Rap Song.

Just a Lil Bit (2005) Just a Lil Bit è il terzo singolo estratto dall'album The Massacre che ottiene grandi apprezzamenti da parte del pubblico e della critica.

Ayo Technology feat. Justin Timberlake e Timbaland (2007) Arriviamo all'esplosiva collaborazione con Justin Timberlake e Timbaland che ammalia nuovamente i fan, numerose le cover realizzate, tra le più celebri quella di Katerine Avgoustakis e quella di Milow.

My Life feat. Eminem e Adam Levine (2012) Passiamo a My Life che unisce tre degli artisti più famosi a livello internazionale, ovvero 50 Cent, Eminem e il leader dei Maroon 5 che amalgamano le loro voci sulle note del brano. Il video ufficiale conta al momento più di ottantotto milioni di visualizzazioni su YouTube.