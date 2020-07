Ricky Martin, su Instagram il bellissimo scatto con i figli

La voce di Livin’ La Vida Loca ha pubblicato una foto che al momento conta oltre mezzo milione di like su Instagram

Uno scatto che ha conquistato i media per bellezza e dolcezza. Il cantante portoricano ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che conta più di quattordici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra viaggi in tutto il mondo, concerti spettacolari, singoli travolgenti, shooting fotografici e momenti di relax e tranquillità con gli affetti più cari.

Ricky Martin: lo scatto da oltre mezzo milione di like

La voce di Come With Me è solita raccontare alcuni momenti della sua vita privata ai fan condividendo video e foto sui social.

Poche ore fa Ricky Martin, classe 1971, ha condiviso uno scatto di British Vogue in compagnia del marito Jwan Yosef e dei quattro figli.

La foto in bianco e nero rappresenta un momento di spensierata vita casalinga in cui la coppia è circondata dai figli. Il post ha subito fatto il pieno di like contandone al momento più di 660.000, numerosi anche i commenti da parte del pubblico.