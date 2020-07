Aqua, annunciati i concerti del 2021 con Vengaboys e Eiffel 65

Roma e Milano sono le città che ospiteranno i due attesi concerti del gruppo scandinavo che ha conquistato il mondo

Se la vostra infanzia o adolescenza è stata segnata da Doctor Jones, Barbie Girl e Cartoon Heroes, questa notizia è proprio ciò che fa al caso vostro.

Aqua: in arrivo un'onda di bubblegum pop Gli Aqua sono una delle formazioni più celebri degli anni '90 e dell'inizio del terzo millennio quando hanno riscosso un successo planetario scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta. Dopo la pubblicazione di Aquarium e Aquarius, il gruppo ha deciso di prendersi una pausa per poi tornare con il nuovo progetto discografico Megalomania, pubblicato nel 2011 e certificato con il disco d'oro in Danimarca. Nel 2016 il gruppo decide di riunirsi, fatta eccezione di Claus Noreen, tornando a esibirsi con il loro ineguagliabile bubblegum pop. Tra poche settimane gli Aqua avrebbero dovuto tenere due concerti nel nostro paese ma l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ne ha ovviamente comportato l'annullamento, tuttavia la band ha appena comunicato le nuove date. Infatti, il gruppo formato da Lene Nystrøm, René Dif e Søren Rasted tornerà in Italia con due appuntamenti previsti nel 2021: il 3 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il giorno successivo all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.

Aqua, al loro fianco Eiffel 65 e Vengaboys Gli Aqua saliranno sul palco insieme ad altri artisti che hanno segnato la storia della musica pop, ovvero gli Eiffel 65 e i Vengaboys, altri nomi saranno annunciati in seguito. Per quanto riguarda i biglietti acquistati per il 2020, gli Aqua hanno comunicato che i ticket saranno validi anche per i concerti del prossimo anno.