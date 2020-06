Nicolas Cage è l’attore più stacanovista di Hollywood

Nicolas Cage, In 5 anni ben 27 film

Nicolas Cage è stato nominato l'attore che, in questi ultimi 5 anni, ha lavorato più duramente a Hollywood. Infatti, secondo un'analisi realizzata da PartyCasino, intitolata The Hardest Working Actors in Hollywood, l’attore americano si classifica al primo posto per la sua operosa attività nel cinema, con 27 titoli all'attivo dal 2015, a partire da The Runner e Pay the Ghost. L'anno più intenso è stato per lui sicuramente il 2018, sia come attore che come doppiatore, con titoli come Mandy, Looking Glass, 211 - Rapina in corso, Teen Titans Go! Between Worlds e Spider-Man: Un Nuovo Universo. Lo scorso anno, l’attore americano è apparso nei film come Primal e Grand Isle.



Quest'anno per Nicolas Cage sono previste la partecipazioni in film come il Paese delle Meraviglie di Wally e The Croods 2 e, forse ancora più importante, interpreterà Joe Exotic in una serie ispirata a Tiger King di Netflix. Una carriera pienissima quella del divo hollywoodiano, nipote del regista Francis Ford Coppola, iniziata negli anni '80 e ancora oggi in piena attività.