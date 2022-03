Nicolas Cage, le prime foto dal set di Renfield nei panni di Dracula

L'attore cinquantottenne è pronto a vestire gli abiti sontuosi del vampiro più famoso della storia per la nuova commedia horror di Chris McKay che arriverà al cinema il prossimo anno Condividi

Il popolo dei social network e gli appassionati di storie di vampiri si sono scatenati nel vedere le prime foto dal set di Renfield, pellicola a metà tra horror e commedia diretta da Chris McKay con Nicolas Cage. L'attore statunitense sembra essere perfettamente a suo agio nelle vesti di Dracula, il vampiro millenario dagli abiti eleganti e dalle unghie affilate. Cage è stato colto dai fotografi di People che hanno divulgato in esclusiva i primi scatti dal set di New Orleans dove sono in corso le riprese della pellicola. Il film, secondo le previsioni, arriverà in sala tra un anno, più precisamente il 14 aprile 2023.



Le foto dal set di New Orleans approfondimento 124 anni fa usciva il romanzo "Dracula", ecco 20 film con i vampiri Abiti scarlatti, gioielli dal sapore retrò, capelli corvini e volto pallidissimo, così si presenta Nicolas Cage agli occhi dei fan che, a questo punto, si aspettano grandi cose da Renfield, nuova opera del regista di The Lego Batman Movie e Tomorrow War, di cui si sa ancora molto poco, fatta eccezione per qualche dettaglio della trama e i componenti principali del cast.

Il film, che è in piena lavorazione a New Orleans, città che ha fatto da sfondo ad un'altra pellicola a tema vampiri, l'iconico Intervista col vampiro (1994), racconterà una nuova parte della storia col terribile succhiasangue. Come suggerisce il titolo, il protagonista della nuova avventura è Reinfield, schiavo di Dracula, qui in aperta ribellione nei confronti del suo padrone. Il personaggio sullo schermo avrà il volto di Nicholas Hoult, trentaduenne attore britannico che ha già alle spalle una lunga carriera nel cinema e nella tv (tra i suoi ultimi ruoli per il piccolo schermo, l'acclamata serie The Great). Nel cast del film, oltre ai due interpreti citati, appariranno anche Awkwafina, Ben Schwartz, James Moses Black e Adrian Martinez.



Dracula: la nuova sfida di Nicolas Cage

approfondimento Nicolas Cage vorrebbe essere il villain Egghead in un sequel di Batman Nicolas Cage, uno dei volti più famosi di Hollywood con un curriculum di oltre cento titoli alle spalle, sembra aver accolto con entusiasmo il nuovo ruolo grazie al quale riporterà sullo schermo il vampiro più famoso della storia. L'attore cinquantottenne ha affermato in alcune interviste di aver lavorato parecchio al suo Dracula che, assicura, regalerà al pubblico qualcosa di nuovo a proposito del principe delle tenebre, un personaggio che ha già avuto molte vite, sia la cinema che in tv.

Cage ha detto di essere molto ispirato per questa nuova parte e che gli spunti per il personaggio vengono da correnti molto diverse: il look del suo Dracula, ad esempio, ha qualcosa in comune con l'aspetto del Duca Bianco, alter ego del cantante David Bowie. Il tono del film, a sua volta, una commedia dalle venature horror, è un altro punto a favore per la messa a punto di un qualcosa di inedito per cui varrà la pena aspettare.