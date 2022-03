Testa rasata, pallida e un po’ allungata proprio come quella di un uovo, con un’andatura sinistra e un completo bianco e giallo: presto Nicolas Cage potrebbe apparire proprio così, per vestire i panni del “criminale più smart” di sempre, Egghead ? Per ora sembra essere soltanto un desiderio del celebre attore, che ha recentemente dichiarato a FOX 7 Austin, durante il South by Southwest Festival, di essere pronto per interpretare questo ruolo a fianco di Robert Pattinson nel sequel di The Batman .

Le dichiarazioni di Nicolas Cage

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Il Premio Oscar per Via da Las Vegas (1995) si è detto molto curioso sull’interpretazione di Robert Pattinson in The Batman, pronunciandosi sul suo eventuale ingresso nel cast: “Penso di volere interpretare il villain Egghead. Credo che potrei rendere il suo personaggio assolutamente terrificante. Ho un’idea precisa su Egghead, quindi facciamo sapere alla Warner Bros che sono pronto per questo ruolo.” Dal canto suo la Warner Bros non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, per cui non sappiamo se le parole di Nicolas Cage siano un modo per incuriosire i fan, oppure se la sua sia semplicemente un’affermazione sincera.