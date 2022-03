The Batman, il 3 marzo al cinema: l'intervista di Sky TG24 a Pattinson

Arriva in sala l'atteso film con Robert Pattinson nei panni di Batman. Un cast stellare per una pellicola che non deluderà i fan.

I crimini non cambiano, anzi aumentano. E così anche in questa nuova pellicola che si intitola semplicemente "The Batman", l'uomo pipistrello cercherà in tutti i modi di garantire la giustizia a Gotham City.

Questa volta, e non senza una certa pressione, tocca a Robert Pattinson vestire i doppi panni, quelli dell’eroe mascherato e quelli di Bruce Wayne.

Mentre Batman, sceso nei bassifondi, scoprirà qualcosa di misterioso sulla sua famiglia, stringerà inaspettate alleanze e incontrerà affascinanti personaggi, come ovviamente Catwoman, interpretata da Zoë Kravitz.

Ecco cosa ci hanno raccontato i due protagonisti della pellicola in sala dal 3 marzo e diretta da Matt Reeves.

Zoë Kravitz: “La nostra prima scena insieme è stata un combattimento, con i costumi addosso e faceva molto caldo! (Robert) aveva già girato alcune scene ma per me era la prima in assoluto per cui è stata particolarmente intensa, un pò spaventosa ma divertente. Ci eravamo esercitati alla "lotta" per circa un mese ma è stato molto bello stabilire le dinamiche tra i nostri personaggi sostanzialmente senza parlare”.

Robert Pattinson: “Si è vero quello che dici e riflettevo anche sul fatto che da un lato sembra una cosa accaduta molto tempo fa mentre dall’altro sembra “ieri” che eravamo sul set insieme.

Zoë Kravitz: “E del nostro stare sul set insieme ricordo il caldo e il sudore!!

Insomma i costumi erano aderenti, noi dovevamo muoverci molto, c’erano le luci del set…direi che è stato impegnativo!! (risata).