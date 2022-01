Robert Pattinson, Andrew Garfield e Charlie Cox erano coinquilini

È sempre interessante scoprire le storie dei volti noti di Hollywood relative al periodo in cui non erano ancora famosi. Che lavori facevano prima di quel ruolo che ha cambiato la loro vita? In molti casi viene svelato come in quella fase siano stati stretti rapporti d’amicizia con altre celebrità, che al tempo non erano altro che attori e attrici alle prese con un numero infinito di provini.

Sotto quest’aspetto è di grande interesse l’intervista di Jamie Dornan al Live with Kenny and Ryan, che la ha contattato per presentare Belfast, nuovo film di Kenneth Branagh. L’attore, volto celebre di Cinquanta sfumature di grigio, A Private War e The Fall, tra gli altri progetti, è tornato indietro con la memoria fino a quando condivideva casa con Robert Pattinson, Andrew Garfield, Charlie Cox ed Eddie Redmaye. Coinquilini dall’enorme talento, la cui carriera sarebbe esplosa di lì a poco.

Jamie Dornan e i suoi coinquilini da Oscar

Jamie Dornan ha spiegato come si fosse trasferito a Los Angeles, così come tanti altri attori, alla ricerca della grande svolta. Al tempo, il 2008 circa, le cose non andavano alla grande: “Vivevo con Eddie Redmayne, condividevamo casa. Sarà stato il 2008. Ricordo che c’eravamo io, Eddie, Andrew Garfield, Robert Pattinson e Charlie Cox. Un bel gruppo di ragazzi ai quali le cose sarebbero poi andate piuttosto bene. Al tempo però non ce la passavamo bene. Facevamo gli stessi provini, studiando insieme per le parti e aiutandoci, pur sapendo che avremmo dovuto lottare per lo stesso ruolo. Alla fine fallivamo sempre. Per fortuna con il tempo siamo tutti riusciti a realizzare il nostro sogno. È stato un gran bel periodo, ripensandoci. Oggi siamo tutti grandi amici. All’epoca mangiavamo pizze surgelate conservate nel freezer. In frigo non avevamo altro che birre”.

Prossimi film

Tutti gli attori coinvolti in questo racconto di Jamie Dornan hanno avuto importanti carriere e nei prossimi mesi saranno al cinema con nuove pellicole. L’ex star di Cinquanta sfumature di grigio sarà nel cast di Belfast, film autobiografico di Kenneth Branagh. Eddie Redmayne sarà invece al centro di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente.

Andrew Garfield ha invece da poco recitato da protagonista in Tick, Tick… Boom! Di Lin-Manuel Miranda. Ha inoltre recitato in Brideshead Revisited e Under the Banner of Heaven, nuove miniserie in arrivo. Charlie Cox avrà invece un ruolo in Treason, spy drama per Netflix. L’attore ha inoltre fatto ritorno nell’universo Marvel, che dedicherà spazio a Daredevil nell’MCU. Robert Pattinson, invece, interpreterà Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves, in arrivo al cinema.