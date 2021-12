Animali Fantastici: I Segreti di Silente, trailer ufficiale del film

Animali fantastici: I segreti di Silente è il terzo capitolo della serie cinematografica prequel della saga di Harry Potter. L’uscita al cinema è prevista per il 15 aprile 2022

La pellicola, in uscita al cinema il 15 aprile 2022 , mostrerà infatti un ampio ventaglio cronologico, spostandosi attraverso un arco temporale di ben 18 anni. Precisamente si analizzeranno gli eventi dal 1927 al 1945. Quest’ultimo è un anno ben noto ai fan di Harry Potter, essendo sia quello in cui Grindelwald è stato finalmente sconfitto che quello nel quale Tom Riddle (Voldemort) ha concluso il proprio percorso scolastico a Hogwarts.

Non è da escludere, quindi, che la saga prequel andrà a intrecciarsi in maniera netta con le origini della saga principale, quella legata a Harry Potter. Sono già stati annunciati altri due film e in quelli potremo vedere, probabilmente, i membri dell’Ordine della Fenice all’opera e non solo.

Animali Fantastici 3, trailer

Così come il teaser, anche il trailer ufficiale di Animali Fantastici 3 – I segreti di Silente rende omaggio alla saga principale. Silente sa bene di non poter più restare fuori dal conflitto. Il suo legame con Grindelwald gli ha impedito di scendere in campo fino a questo momento, chiedendo a Newt di portare avanti il suo piano. La situazione è però precipitata e nel trailer vediamo la formazione del suo “esercito”.

I fan hanno anche modo di apprezzare, seppur brevemente, la versione di Grindelwald proposta da Mads Mikkelsen, che sostituirà Johnny Depp. Il nuovo film ci porterà nuovamente a Hogwarts, che in questo capitolo avrà molta più rilevanza. Come chiarito dal secondo film, Jacob e Queenie sono ormai separati. Hanno scelto strade differenti e il babbano si ritroverà a far parte del gruppo di combattenti di Silente. Il preside ha dunque ben pensato di armarlo con una bacchetta.

Maggior spazio verrà riservato anche a Theseus Scamander, fratello di Newt, fino a oggi mostrato in poche scene. Oltre a Grindelwald, però, occorrerà fare i conti anche con Credence Barebone. Il mago oscuro ha svelato come il suo nome sia in realtà Aurelius Silente. Sarà vero?

Animali Fantastici 3, trama e cast

Stando alle informazioni fornite, Animali Fantastici 3 dovrebbe essere ambientato prevalentemente a Rio De Janeiro, in Brasile. Da una parte si assisterà all’inizio del conflitto nel mondo dei maghi e dall’altra a quello dei babbani, con la Seconda Guerra Mondiale.

Si analizzerà un lungo periodo, dal 1927 al 1945. In questo film ci si attende di conoscere il reale motivo per il quale Silente dice di non poter combattere contro Grindelwald. Si va oltre i sentimenti che prova nei suoi confronti. C’è un legame di sangue tra i due. Da scoprire, inoltre, se Credence sia davvero Aurelius Silente, altro fratello del preside, sconosciuto per tutto questo tempo.

Ecco il cast di Animali Fantastici 3: