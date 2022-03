I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO

16/33 @Skydance Media

The Adam Project (Netflix): dall’11 marzo. Visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Genere: Avventura Fantascientifica. Cast: R. Reynolds, Z. Saldana, M. Ruffalo, J. Garner. Trama: Shawn Levy dirige la pellicola di fantascienza che racconta di Adam Reed, pilota di caccia. Dopo essere atterrato per sbaglio nel 2022, il pilota unisce le forze con se stesso a dodici anni in una missione per salvare il futuro

