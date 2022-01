Moonfall, nuovo trailer del film di Roland Emmerich

Un nuovo trailer ricco d’azione che anticipa l’uscita al cinema tra meno di un mese dell’ultimo film di Roland Emmerich, regista di Independence Day Condividi

Il nuovo progetto di Roland Emmerich promette spettacolo. Un nuovo disaster movie firmato da uno dei registi più noti e apprezzati di Hollywood. Tra i suoi titoli più famosi vi sono di certo Independence Day, The Day After Tomorrow e Midway. Il nuovo titolo è Moonfall e uscirà al cinema in Italia il 4 febbraio 2022. Una produzione che ha destato attenzione anche per il ricco cast coinvolto. Moonfall vede la Terra minacciata dalla Luna. Il satellite naturale passa così da essere un simbolo di romanticismo assoluto a terrificante anatema. Una nuova anteprima è stata proposta online con l’ultimo trailer realizzato. Nel filmato si assiste alla grande azione che esplode dopo la clamorosa scoperta.

Moonfall, trama e cast approfondimento Independence Day, ieri e oggi: com'è cambiato il cast. FOTO La problematica dell’armageddon è tornata in auge di recente con Don’t Look Up, la cui visione del tema è decisamente insolita rispetto ai classici disaster movie. La pellicola con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence si è infatti concentrata sull’incapacità di porre al centro del dibattito globale il futuro del nostro pianeta. Moonfall, invece, si concentrerà su una missione di salvataggio disperata. Il tutto con il seguente cast: · Halle Berry · Patrick Wilson · John Bradley · Michael Pena · Donald Sutherland · Charlie Plummer La Luna ha abbandonato l’orbita intorno alla Terra, il che la spedisce in rotta di collisione con il nostro pianeta. A scatenare il tutto è una forza misteriosa. Mancano poche settimane all’impatto devastante e, per quanto difficile da credere, il mondo è sull’orlo della distruzione. A lanciare l’allarme è K.C. Houseman, teorico della cospirazione ben noto sul web. Nessuno pare prestargli attenzione, inizialmente, ma in seguito sarà impossibile non prendere atto della straziante realtà.