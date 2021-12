Independence Day è un film di fantascienza del 1996, diretto da Roland Emmerich. La pellicola racconta di un'invasione aliena della Terra, che porta alla distruzione di molti monumenti simbolo degli Stati Uniti d'America, come l'Empire State Building, la Casa Bianca e la Library Tower di Los Angeles. Protagonisti del film, Will Smith e Jeff Goldblum. Vediamo il resto del cast e come sono cambiati gli attori negli anni