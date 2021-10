Will Smith rivela i suoi migliori e peggiori film: la classifica

Will Smith, il meglio e il peggio dei suoi film

“Per i migliori, penso che sia una battaglia per il primo posto tra ‘Men in Black’ e ‘La Ricerca della Felicità' – ha dichiarato Will Smith - Per ragioni diverse, questi sono due film quasi perfetti”. Men in Black è stato un enorme successo di franchising (il primo film risale al 1997) mentre “La ricerca della felicità”, film del 2006 diretto da Gabriele Muccino, ha portato l'attore ad una nomination all'Oscar e una ai Golden Globe. “Come mai non ha vinto l'Oscar per questo film”, ha chiesto un fan via social. “Ding, ding, ding. Sì, bella domanda. Mandiamolo alle autorità competenti” ha replicato l'attore. Per quanto riguarda il film peggiore, Will Smith non ha dubbi: “Wild Wild West”, pellicola del 1999 che fu un flop al botteghino: "Wild Wild West è solo una spina nel fianco" ha dichiarato la star 53enne, ridendo. “Vedere me stesso vestito da cowboy… non mi piace.” Il film è una commedia d'azione diretta dal regista di Men in Black Barry Sonnenfeld. Will Smith e Kevin Kline interpretano due agenti dei servizi segreti statunitensi che lavorano insieme per proteggere il presidente Ulysses S. Grant dal dottor Loveless, diabolico e geniale inventore. “Ho avuto così tanto successo che ho iniziato ad assaporare il sangue globale e la mia attenzione si è spostata dalla mia abilità artistica alla vittoria. Volevo vincere ed essere la più grande star del cinema, e quello che è successo è che c’è stato un ritardo – ai tempi di “Wild Wild West” – mi sono ritrovato a promuovere qualcosa perché volevo vincere rispetto a promuovere qualcosa perché ci credevo” ha spiegato Smith.