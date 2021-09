Benvenuto sulla Terra, il trailer della docuserie con Will Smith

L'attore ha presentato il primo video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show naturalistico firmato National Geographic di cui sarà protagonista. In uscita a dicembre sulla piattaforma di streaming Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, un viaggio che fa tappa in tutte le meraviglie terrestri più sorprendenti che la natura ci ha donato

Will Smith ha presentato il primo trailer di "Benvenuto sulla Terra", la docuserie naturalistica che uscirà su Disney+ di National Geographic di cui lui sarà protagonista, in uscita a dicembre sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Si tratta di una serie originale in sei episodi - che quindi potremmo definire come miniserie, anche se le bellezze che racconta sono tutt'altro che mini, anzi mega - il cui impatto visivo si preannuncia a dir poco enorme.



"Benvenuto sulla Terra" seguirà il due volte candidato all’Oscar Will Smith in un'avventura che lo porterà a girare intorno al mondo per scoprire le più grandi meraviglie del nostro Pianeta. Oltre a svelarne le tante incredibili bellezze (e stranezze, anche), Will Smith contribuirà a rivelare i segreti più nascosti della Terra.

Il divo di Hollywood ha appena presentato questo trailer davvero mozzafiato postandolo sui suoi account social ufficiali. Le reazioni sono state tante e tutte entusiastiche.

Già a partire da questo primo assaggio di ciò che vedremo a breve, si intuisce che la forza di questo progetto è la combinazione della fotografia mozzafiato tipica di National Geographic con quell'entusiasmo spontaneo tipico di Will Smith, quello che fa della curiosità tipica quasi di un bambino che vede le cose per la prima volta il fil rouge del racconto.

Questo cocktail inebriante che shakera regia e fotografia spettacolari, narrazione spontanea e fresca di uno degli attori più cool di Hollywood e, last but not least, soggetti la cui bellezza lascia senza fiato porta a un risultato davvero da chapeau: una serie epica che si muove come un viaggio multisensoriale e multiemozionale (non mancheranno nemmeno momenti di paura e tensione, infatti).

Del resto nel gran finale di questo trailer sentiamo Will Smith pronunciare le seguenti parole: “Mia nonna era solita dire che le cose migliori della vita si trovano oltre la paura. Spero proprio che avesse ragione…”.



L’inizio del trailer invece è una confessione: “Devo confessarvi una cosa. Non ho mai scalato una montagna, mai nuotato in un lago. Comincio a credere di essermi perso qualcosa”. Da questa considerazione di Will Smith è nata questa incredibile docuserie.

“Ho chiesto ai migliori esploratori di portarmi ai confini della terra. Loro mi hanno risposto: Possiamo spingerci anche oltre”.



Sentiremo l’attore pronunciare più volte le parole “Che spettacolo! Sognavo questo momento”, come gli ascoltiamo dire nel trailer.

E, riferendosi agli esploratori a cui si è affidato, dice: “Se vai nel posto giusto con la guida giusta potresti sperare di entrare”. Lo stesso che potremmo dire noi, da spettatori, riferendoci a lui. Will Smith è la nostra personale guida, colui a cui ci affidiamo totalmente in questa avventura.



Nel trailer le sue guide dicono poi una frase che fa molto ridere: “Può darsi che tu sopravviva”.

Ma alla fine dell’avventura vissuta assieme al divo hollywoodiano, ammettono: “pensavamo che non avresti retto e invece non hai mollato”.

E lui, in perfetto stile Will Smith, risponde: “Sono un attore. Fingo per vivere”.

Prepariamoci a ridere e al contempo a rabbrividire dalla paura e dalle tante, tantissime emozioni che questo show ci offrirà. Davvero un gioiellino multiemozionale e multisensoriale.



Potete guardare il trailer della docuserie "Benvenuto sulla Terra" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.