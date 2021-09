Willy, il principe di Bel-Air: il cast del remake

1/13 @Peacock

“Willy, il principe di Bel-Air” è una delle serie comedy più apprezzate e iconiche degli anni ’90. In onda per sei stagioni dal 1990 al 1996, ha di fatto lanciato la carriera attoriale di Will Smith. Il ricordo dello show è sempre rimasto vivo nel cuore dei fan, come la recente reunion ha dimostrato. Per questo motivo ha fatto tanto scalpore la notizia di un remake ufficiale.

