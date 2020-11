Willy, il principe di Bel-Air: è uscito il trailer della reunion

L’attore, classe 1968, ha condiviso un’anteprima della speciale reunion che andrà in onda su HBO Max il 19 novembre per festeggiare trent'anni dalla messa in onda del primo episodio

Una serie che ha segnato la storia del piccolo schermo, una famiglia che ha conquistato il cuore del pubblico di tutto il mondo: stiamo ovviamente parlando di Willy, il principe di Bel-Air. Poche ore fa Will Smith ( FOTO ) ha condiviso il trailer della speciale reunion che andrà in onda su HBO Max.

Will Smith: il video su Instagram

approfondimento

Willy, il principe di Bel-Air: la villa della serie TV su Airbnb

Nei mesi scorsi Willard Carroll Smith Jr., questo il nome all’anagrafe, ha catalizzato l’attenzione dei media con alcune news riguardanti proprio la serie televisiva, e ora l’atteso trailer ha finalmente fatto il suo debutto.

L’attore, classe 1968, ha condiviso il filmato sul suo profilo Instagram che conta più di cinquanta milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Il trailer, dalla durata di circa due minuti, ha immediatamente conquistato gli spettatori tanto da contare al momento più di undici milioni di visualizzazioni, simbolo dell’affetto immutato del pubblico per la serie televisiva. Il video mostra i protagonisti ritrovatisi per festeggiare trent'anni dal debutto condividendo emozioni e opinioni sulla serie televisiva che ha segnato il piccolo schermo, un ricordo speciale anche ovviamente per James Avery, scomparso il 31 dicembre 2013.

La speciale reunion verrà trasmessa in streaming da HBO Max il 19 novembre, questo il messaggio scritto dall’attore nella didascalia del video: “Queste sono le persone che mi hanno reso l’uomo che sono oggi. E non potevo far passare questa giornata senza ricordarne la ricorrenza”.