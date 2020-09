Willy, il principe di Bel-Air: la villa della serie TV su Airbnb

Ora il sogno può finalmente diventare realtà: 30 dollari a notte per sentirsi come l’iconico Willy

Willy, il principe di Bel-Air ha accompagnato l’adolescenza di milioni di ragazzi in tutto il mondo. Will Smith e gli attori del cast hanno fatto divertire ed emozionare il pubblico segnando il piccolo schermo con una serie TV rimasta nella storia.

A distanza di trent’anni dalla messa in onda del primo episodio, i l protagonista ha annunciato numerose sorprese e novità che hanno entusiasmato gli spettatori: dal reboot a un episodio speciale, arrivando fino alla possibilità di dormire nell’iconica villa.

Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith posta la foto della reunion

Infatti, il sito Airbnb ha annunciato la possibilità di soggiornare all’interno dell’abitazione per un costo di trenta dollari a notte, notizia che ha ovviamente fatto immediatamente il giro del web.

Il sito ufficiale di Airbnb ha fornito tutti i dettagli in merito alle prenotazioni, possibili a partire dal 29 settembre, quando si potrà scegliere una delle cinque stanze disponibili nei giorni 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre.

Nel frattempo, Will Smith (FOTO) ha annunciato due importanti novità riguardanti la serie: la realizzaizone di un episodio speciale che andrà in onda prossimamente su HBO Max e l’inizio dei lavori per un reboot della serie di genere drama.