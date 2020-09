Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith posta la foto della reunion

Una foto che ha immediatamente conquistato il pubblico di tutto il mondo, un post che nel giro di poco tempo ha ottenuto più di tre milioni e mezzo di like, stiamo ovviamente parlando dello scatto condiviso da Will Smith sul suo profilo Instagram che conta oltre quarantanove milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Will Smith: la foto su Instagram

approfondimento

Willy, il principe di Bel-Air: ordinate due stagioni del reboot

È il 10 settembre 1990 quando il primo episodio di Willy, il principe di Bel-Air arriva sul piccolo schermo a stelle e strisce, il resto è storia. Nel giro di poco tempo la serie televisiva si impone come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistando tutto il mondo e lanciando le carriere degli attori, infatti da lì a breve Will Smith sarebbe diventato uno degli artisti più influenti e amati a livello internazionale.

Le sei stagioni di Willy, il principe di Bel-Air riescono a conquistare gli spettatori per simpatia e originalità segnando profondamente la storia della televisione. A trent’anni di distanza da quell’importante data, Will Smith ha condiviso una foto della reunion del cast, ritrovatosi in occasione delle riprese per l’episodio speciale che andrà in onda prossimamente su HBO Max.