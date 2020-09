Willy, il principe di Bel-Air: ordinate due stagioni del reboot

Willy, il principe di Bel-Air è una delle serie televisive più iconiche di sempre. A trent’anni esatti dalla dalla messa in onda del primo episodio, avvenuta il 10 settembre 1990, Will Smith ha lanciato una notizia che ha immediatamente fatto il giro dei media.

La notizia ha subito fatto centro nel cuore del pubblico, la distribuzuone è prevista per il 2021 su Peacock , la piattaforma di streaming di NBC, come annunciato al termine del filmato.

Il filmato vede protagonista Will Smith, Chris Collins e Morgan Cooper, quest’ultimo autore del video della storia di Willy, il principe di Bel-Air in chiave drammatica

Will Smith: la carriera

approfondimento

Will Smith, denti rotti "per colpa" di Jason Derulo: il video virale

Le sei stagioni di Willy, il principe di Bel-Air hanno lanciato la carriera dell’attore nell’Olimpo di Hollywood.

Dopo la messa in onda dei centoquarantotto episodi, Will Smith ha continuato a spaziare tra piccolo e grande schermo inanellando una serie di successi, ta i quali Bad Boys e Men in Black con i rispettivi due sequel, Wild Wild West, Io, robot, Hitch - Lui sì che capisce le donne, La ricerca della felicità e Sette anime.

Non sono mancati progetti paralleli, come ad esempio il disco Lost and Found, trainato dal successo del singolo Switch, certificato disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di mezzo milione di copie.