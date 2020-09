5/10 NBC e Getty Images

Karyn Parsons ha prestato il volto per Hilary in 146 episodi dello show. Ha recitato al cinema in film come “Il maggiore Payne” e “The Ladies Man”, prendendo parte anche ad alcune produzioni televisive. Nel corso del 2019 ha inoltre pubblicato il suo primo romanzo, “How High the Moon”.

Will Smith e la Wipe It Down Challenge su TikTok in stile Men in Black. VIDEO