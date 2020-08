Willy, il principe di Bel-Air: Will Smith produrrà il reboot drama

approfondimento

I migliori film di Will Smith

La notizia della volontà di Will Smith di produrre una serie reboot di “Willy, il principe di Bel-Air” ha dunque colto tutti di sorpresa. L’attore è pronto a compiere questo grande passo, mettendo alla prova lo show che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, confrontandolo con il pubblico odierno.

Non si tratterà però di una serie comedy, scanzonata e ricca di elementi nostalgici. Smith ha intenzione di creare un prodotto di spessore, che possa analizzare approfonditamente tutti quei temi appena sfiorati nella serie originale. Si lavorerà su uno script drama per questo reboot, che muove i primi passi grazie a un trailer-parodia creato da Morgan Cooper, divenuto virale sul web a marzo 2019 e poi tornato in auge durante la quarantena dovuta al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Una scintilla in rete che ha dato il via a questo intrigante progetto. Morgan sarà produttore esecutivo al fianco di Smith, come riportato da “Deadline”. Ai due si affiancheranno due elementi originali della produzione della serie, Quincy Jones e Benny Medina, così come i creatori dell'epoca: Andy e Susa Borowitz.