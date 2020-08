Will Smith, denti rotti "per colpa" di Jason Derulo: il video virale

Jason Derulo e Will Smith hanno conquistato il web con un filmato da milioni di visualizzazioni

Incidente o siparietto divertente? Will Smith e Jason Derulo sono i protagonisti di un video che ha sollevato numerosi interrogativi diventando virale in tutto il mondo.

Will Smith e Jason Derulo: il video su Instagram approfondimento "Coño", il brano che sta spopolando su Tik Tok Da un lato una delle popstar più influenti dell’ultimo decennio, dall’altro un volto che ha riscritto la storia della settima arte, stiamo ovviamente parlando di Jason Derulo e Will Smith che hanno conquistato i fan con un filmato pubblicato su Instagram. Will Smith, classe 1968, ha condiviso un video sul suo profilo che conta più di quarantasei milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni di lavoro, red carpet, viaggi, set e momenti di relax in famiglia. Poche ore fa l’attore ha postato un filmato in compagnia di Jason Derulo. Stando a quanto visibile nel filmato, Jason Derulo colpirebbe l’attore con la pallina da golf procurandogli la caduta di alcuni denti; il video ha immediatamente fatto il giro del web portando i fan a interrogarsi sulla sua veridicità.

Successivamente, la coppia ha condiviso altri contenuti nei quali Will Smith è apparso in forma, lasciando quindi optare per un video divertente.