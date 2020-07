"Coño", il brano che sta spopolando su Tik Tok

approfondimento

Le canzoni e le challenge più amate su TikTok

Jason Derulo è un cantante multi platino in moltissimi Paesi con all’attivo oltre 190 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il suo singolo di debutto ‘Whatcha Say’ ha superato lo status di 5 volte platino in US, mentre ‘Talk Dirty,’ ‘Want To Want Me’, ‘In My Head’ e ‘Ridin' Solo’ [feat.2Chainz] sono tutte 4 volte platino in US. In Italia “Talk Dirty” è doppio platino e “Want to want me” 4 volte platino! ‘Wiggle’ [feat. Snoop Dogg] è triplo platino in US e platino in Italia. ‘Trumpets’ è doppio platino in US e oro in Italia. Altri singoli platino in US sono ‘Marry Me,’ ‘The Other Side,’ ‘It Girl,’ e ‘I Don't Wanna Go Home.’ “Swalla” è triplo platino in Italia. Gli stream globali continuano a crescere, avendo già superato i 18 miliardi e le visualizzazioni su YouTube i 6 miliardi.

La carriera stellare di Jason Derulo è innegabile e le sue doti vocali sono incredibilmente duttili, facendolo passare con estrema facilità dall’ R&B al pop all’ Hip & Hop e alla dance, pur rimanendo sempre molto riconoscibile. E ora è anche uno degli artisti più seguiti su TikTok!