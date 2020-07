Le canzoni e le challenge più amate su TikTok

La #pewpewpewchallenge è una delle sfide più divertenti in corso su TikTok. Qui si deve usare il filtro per far sì che la testa appaia più grande rispetto al corpo. Poi bisogna mimare la pistola con le dita e sparare i propri colpi come nella canzone, "pew pew pew".

"Hips don't lie" di Shakira non deve certo il suo successo a TikTok. Ma il brano è tornato a far ballare, spopolando nuovamente, grazie alla #handstandchallenge. Dedicata a utenti esperti.

"Banana" di Conkarah è diventata un brano da challenge, giocata anche da Tiktoker di un certo livello come Charli D'Amelio e Ondreaz Lopez. Richiede l'utilizzo degli occhiali da sole: per questo il brano e la perfomance sono candidati a diventare un vero e proprio tormentone estivo.

"Rockstar" sarà una delle hit più ballata dell'estate 2020. Su TikTok è la canzone utilizzata dagli utenti per mostrare il proprio lato da stella maledetta del rock, con tanto di gesti per mimare una schitarrata come si deve. La challenge si può fare in coppia o con amici fidati.

TikTok, il "non social" dei video brevi, crea dei veri e propri tormentoni musicali. Si definisce una piattaforma di contenuti di intrattenimento, spopola tra grandi e piccini, ma soprattutto coinvolge le star. Più che a Facebook, somiglia a YouTube: le persone si esibiscono in canti o balli e poi diffondono il video, che può diventare virale a prescindere dalla popolarità del profilo che li pubblica. Una componente importante di TikTok è la musica che accompagnaquesti filmati. C'è chi lo utilizza per i balletti, chi per cantare: ecco i brani più famosi.

NANANA - Liene

Il brano fa proprio così, "na na naaa", e per questo non poteva che intitolarsi "NANANA". Per gli appassionati di balletti su TikTok: la coreografia da seguire richiede una certa coordinazione e non va fatta da soli.

Savage Remix - Meghan Thee Stallion feat. Beyoncé

"Savage" di Meghan Thee Stallion è un altro brano diventato famoso grazie all'hasthtag #savagechallenge. Anche Beyoncé, che ha partecipato alla creazione della versione remix, ha regalato la sua performance attraverso il suo profilo. Tutti i ricavi ottenuti attraverso il brano sono destinati all'organizzazione Bread of Life Houston, impegnata contro il Covid-19.

Say so - Doja Cat

Con "Say so" la rapper americana Doja Cat ha ripreso la canzone di Nicky Minaj. La sua versione ha portato il brano a un nuovo livello, trasformandola in un vero e proprio tormentone sociale.

Lottery - K Camp

Conosciuta anche come "Renegade", "Lottery" si fa scegliere per il suo ritmo travolgente. Anche qui, se non si è utenti esperti, meglio lasciar perdere. Infatti, la coreografia richiede movimenti coordinati e veloci.

Do it again - Pia Mia

Questa è una sfida per principianti. Infatti, i passi di danza della sfida legata a "Do It again" di Pia Mia sono facili e alla portata di tutti.

Something New - Wiz Khalifa feat. Ty Dolla $ign

"Something New" di Wiz Khalifa è dedicata alle sfide di famiglia. Una volta disposti tutti i membri in ordine di altezza, dal più basso al più alto, si parte con la coreografia. Anche qui, i gesti sono semplici: gomitata a destra, gomitata a sinistra, scrollata di spalle, battito di mani e via così, fino a esaurimento del clan familiare.

The spectre - Alan Walker

"The spectre" di Alan Walker è il modo migliore per far conoscere qualcosa di più su se stessi grazie a TikTok. Il testo della canzone ha come ritornello: "Hello, hello. Nice to meet you" (Ciao, ciao. Piacere di conoscerti). Per questo, mentre la canzone va, si deve rispondere ad alcune domande come nome, età, nazionalità, passioni.

Boom boom - Ludwig

"Boom Boom" di Ludwig è diventata famosa grazie ai TikToker italiani. Al centro della challenge, la mascherina anti-coronavirus, da indossare rigorosamente anche all'esterno.

Come around me - Justin Bieber

Non è il primo tormentone creato da Justin Bieber. Su TikTok "Come around me" è anche il protagonista della #comearoundmechallenge. Anche qui la coreografia va fatta in collaborazione con parenti o amici.