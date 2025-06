Nord Sud Ovest Est, produzione al via per la serie sugli 883

Sky e NOW annunciano sui rispettivi canali social l'inizio dei lavori sul set per la seconda stagione di Hanno ucciso l'Uomo Ragno, la serie Sky Original in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

L'annuncio sui social

Il via ufficiale è stato annunciato da Sky e NOW, attraverso i rispettivi canali social, con due foto. Una ritrae il terzetto già menzionato con in mano la sceneggiatura della serie. L'altra semplicemente il copione del primo episodio, che porta con se un titolo eloquente: "Scusate il ritardo". La serie sarà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La prima stagione, Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, è disponibile on demand su Sky e NOW.