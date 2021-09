Willy, il principe di Bel-Air, il nuovo protagonista sarà Jabari Banks

Jabari Banks, l’annuncio del protagonista

Will Smith, classe 1968, ha lasciato di stucco Jabari Banks, scelto come interprete di Willy per la produzione che ha già in cantiere due stagioni.

Nelle scorse ore Peacock ha pubblicato il filmato della sorpresa fatta da Will Smith (FOTO) che ha annunciato al giovane attore la conquista della parte tanto desiderata.